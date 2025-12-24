Alla scoperta di Palazzo Liviano e Sala dei Giganti
Sabato 3 Gennaio 2026. Anche se durante la festività natalizie Padovanità vi propone questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti della nostra amata Padova: Palazzo Liviano, la Sala dei Giganti e l’attiguo museo di archeologia dell'Università di Padova. La Sala detta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sala dei Giganti, il gioiello di Palazzo Liviano: «Un viaggio alla scoperta della storia di Padova» VIDEO - Il 5 aprile, come ogni primo sabato del mese, si rinnova l'appuntamento con il "Sabato del Liviano", l'apertura straordinaria che permette a padovani e turisti di scoprire e ammirare la Sala ... ilgazzettino.it
Sabato del Liviano: apertura straordinaria alla scoperta della Sala dei Giganti e del Museo di scienze archeologiche e d'arte - L’ingresso avviene da Palazzo Liviano, attraverso l’atrio che conserva due capolavori dell’arte italiana del Novecento: il maestoso Tito Livio, statua di Arturo Martini, inginocchiato a scrivere “per ... ilgazzettino.it
