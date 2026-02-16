Pagati in contanti e a chiamata | scoperti 60 lavoratori in nero nel ristorante due sono minori

Una recente indagine ha scoperto che 60 dipendenti di un ristorante venivano pagati in contanti e chiamati solo quando serviva forza lavoro extra. Due di loro sono minorenni, e molti non avevano firme su contratti ufficiali. La scoperta arriva dopo controlli delle forze dell'ordine, che hanno trovato lavoratori senza documenti e senza garanzie. Questi lavoratori, spesso italiani e stranieri, ricevevano poche ore di lavoro a settimana, senza contributi o assicurazioni. La situazione si è verificata nel locale situato nel centro della città, dove i controlli sono stati più approfonditi.

Le indagini della guardia di finanza hanno accertato quanto accadeva nell'attività. Sanzioni per oltre 500mila euro Venivano contattati all'occorrenza, quando c'era necessità di personale. Ma erano lavoratori "in nero". Questo è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha accertato l'impiego di sessanta soggetti non in regola, tra cui due minorenni. Un'indagine che si è protratta per due anni - nell'arco temporale 2023-2025 - e che ha riguardato un ristorante di Pomezia. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l'organizzazione del personale e dei rapporti di lavoro, approfondendo la documentazione extra-contabile che è stata recuperata, delineando così le modalità di utilizzo della manodopera impiegata nel periodo di riferimento delle ispezioni.