Lavoratori in nero nel ristorante chiusa l' attività e denunciato il titolare

Un ristorante di Orta di Atella è stato chiuso e il titolare denunciato dopo il ritrovamento di lavoratori in nero durante un controllo congiunto dei carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta. L’intervento ha evidenziato irregolarità nelle condizioni di impiego, portando alla sospensione dell’attività e a conseguenze legali per il gestore.

Lavoratori in nero in un ristorante a Orta di Atella. Sono quelli sorpresi dai carabinieri della compagnia di Marcianise nel corso di un controllo svolto insieme ai militari dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta. Durante l'ispezione i militari hanno accertato la presenza di numerosi lavoratori. Casertanews.it LAVORO NERO, DITTA CHIUSA E SANZIONATA PER 33.000 EURO | 11/05/2022 Smascherata la truffa del lavoro nero a Terni: 5 dipendenti su 7 irregolari nel ristorante, maxi multa - A Terni, controlli dei Carabinieri in un ristorante hanno portato alla scoperta di 5 lavoratori in nero e sanzioni per 12. virgilio.it

Ristorante con cinque lavoratori in nero - Il personale all'opera all'interno del ristorante, tra cucina e sala, era quasti tutto privo di un regolare contratto. rainews.it

