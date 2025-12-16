Bergamo vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia | Via Statuto chiusa per altri tre mesi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, i lavori per la vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia continuano, con la chiusura di via Statuto prorogata di altri tre mesi. L'ordinanza del Comune, finalizzata alla realizzazione dell’opera anti-allagamenti, provoca disagi e traffico prolungato per i residenti da oltre un anno.

bergamo vasca di laminazione nel quartiere di santa lucia via statuto chiusa per altri tre mesi

© Ecodibergamo.it - Bergamo, vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia: «Via Statuto chiusa per altri tre mesi»

LARGO BAROZZI. Il Comune ha prorogato l’ordinanza legata ai lavori per l’opera anti-allagamenti. I residenti: «Da un anno disagi e traffico». L’assessore Rota: «Siamo in linea con i tempi previsti». Ecodibergamo.it

Brianzacque : i segreti della vasca ..volano.

Video Brianzacque : i segreti della vasca ..volano.

bergamo vasca laminazione quartiereBergamo, vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia: «Via Statuto chiusa per altri tre mesi» - Vasca di laminazione a Santa Lucia, prorogata l'ordinanza di modifica alla viabilità. ecodibergamo.it

Via libera alla vasca di laminazione in via Goisis, Rota: “Così proteggeremo il quartiere da allagamenti” - Attesa, richiesta e tanto desiderata: finalmente i residenti di via Goisis avranno una vasca di laminazione. bergamonews.it