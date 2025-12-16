Bergamo vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia | Via Statuto chiusa per altri tre mesi
A Bergamo, i lavori per la vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia continuano, con la chiusura di via Statuto prorogata di altri tre mesi. L'ordinanza del Comune, finalizzata alla realizzazione dell’opera anti-allagamenti, provoca disagi e traffico prolungato per i residenti da oltre un anno.
LARGO BAROZZI. Il Comune ha prorogato l’ordinanza legata ai lavori per l’opera anti-allagamenti. I residenti: «Da un anno disagi e traffico». L’assessore Rota: «Siamo in linea con i tempi previsti». Ecodibergamo.it
Brianzacque : i segreti della vasca ..volano.
Bergamo, vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia: «Via Statuto chiusa per altri tre mesi» - Vasca di laminazione a Santa Lucia, prorogata l'ordinanza di modifica alla viabilità. ecodibergamo.it
Via libera alla vasca di laminazione in via Goisis, Rota: “Così proteggeremo il quartiere da allagamenti” - Attesa, richiesta e tanto desiderata: finalmente i residenti di via Goisis avranno una vasca di laminazione. bergamonews.it
Per la sesta giornata di regular season la Reale Mutua Torino ’81 Iren domani scenderà in vasca in calottina scura alla piscina Stadio Monumentale di Torino contro la Pallanuoto Bergamo. I ragazzi di Simone Aversa, con la vittoria della scorsa giornata per 17 - facebook.com facebook