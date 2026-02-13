Omicidio a Viterbo l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia

Giovanni Bernabucci, noto sostenitore della Lazio, è stato pugnalato a morte nel quartiere Santa Lucia di Viterbo, probabilmente durante una lite tra tifosi. La polizia ha fermato un uomo che si trovava sulla scena al momento dell'aggressione e ora è sotto interrogatorio. La vittima aveva 35 anni e si trovava in strada con alcuni amici quando è stato colpito. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, ma per Bernabucci non c’era più nulla da fare.

Giovanni Bernabucci è stato ucciso a coltellate. L'omicidio si è consumato a Viterbo, nel quartiere Santa Lucia, e sarebbe stato arrestato un uomo. Il presunto omicida si chiamerebbe David Ernesti, vicino di casa della vittima. Bernabucci, noto anche sui social con lo pseudonimo "la iena", da tempo aveva problemi con il suo vicino. Secondo una prima ricostruzione, tra Bernabucci ed Ernesti sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, fino a quando il fermato non ha estratto un coltello.