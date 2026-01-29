I Giochi del Mediterraneo 2026 devono cambiare volto alla mobilità nel territorio ionico. Il sindaco di Vietri ha detto che questa occasione può portare a una vera svolta, non solo per gli impianti sportivi, ma anche per le strade e i trasporti locali. Ora si aspetta che gli investimenti programmati migliorino davvero la vita di chi vive in zona.

Tarantini Time Quotidiano I Giochi del Mediterraneo 2026 devono rappresentare un punto di svolta non solo per l’impiantistica sportiva, ma per l’intero sistema della mobilità nel territorio ionico. È la posizione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, che interviene dopo il confronto avviato tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese. Vietri accoglie positivamente il dialogo istituzionale in corso, ma invita ad allargare l’orizzonte delle scelte. «Abbiamo appreso in questi giorni di un confronto avviato tra il sindaco Bitetti e l’assessore regionale ai Trasporti Piemontese sul tema della mobilità ionica e sul potenziamento dei collegamenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vietri: “I Giochi 2026 devono aprire una nuova stagione per la mobilità ionica”

Prendinota 2026 è la nuova stagione culturale che si svolge al Teatro Quoelet di Redona, dal 24 gennaio.



