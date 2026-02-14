Prompt analisi critica ed etica | i 3 pilastri dell’IA che non possono mancare in classe mentre la formazione globale è ferma al 44%

Il nome di questa rivoluzione digitale è Prompt, un’innovazione che sta cambiando il modo in cui le scuole insegnano l’intelligenza artificiale. La causa di questa trasformazione risiede nella crescente richiesta di competenze pratiche, come la creazione di prompt efficaci, e di capacità critiche ed etiche per valutare le tecnologie emergenti. In molte classi, insegnanti e studenti si confrontano con strumenti avanzati, mentre la formazione a livello globale si ferma al 44%, lasciando molte aree senza aggiornamenti. È un segnale che l’educazione deve adattarsi rapidamente alle nuove esigenze del mercato del lavoro.