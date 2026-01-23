Capo d’Orlando anche nei Nebrodi il comitato siciliano Giuliano Vassalli per il sì alla separazione delle carriere

A Capo d’Orlando, nei Nebrodi, è stato avviato il Comitato siciliano “Giuliano Vassalli” a sostegno del Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. L’iniziativa segue la costituzione regionale, avvenuta il 19 gennaio a Palermo, e mira a promuovere il voto favorevole in tutta la Sicilia. Le attività si concentrano sul coinvolgimento della comunità locale e sulla diffusione delle informazioni sulla riforma.

Dopo la costituzione a livello regionale, avvenuta il 19 gennaio a Palermo, anche sui Nebrodi sono state avviate le attività del Comitato siciliano "Giuliano Vassalli" per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura.

