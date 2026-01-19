A Palermo nasce il comitato siciliano Giuliano vassalli per il sì alla separazione delle carriere dei magistrati

A Palermo è stato costituito il Comitato siciliano “Giuliano Vassalli” per sostenere il sì alla separazione delle carriere dei magistrati. L’incontro di nascita si è svolto il 19 gennaio e segna un passo importante nel dibattito sulla riforma, con l’obiettivo di promuovere una maggiore autonomia e specializzazione nel sistema giudiziario siciliano.

È stato costituito, con un incontro svoltosi a Palermo nella mattinata del 19 gennaio, il Comitato siciliano "Giuliano Vassalli" per il "sì" al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. La scelta della data non è casuale: l'iniziativa nasce nel giorno in cui ricorre appunto.

19 gennaio 1940 nasce a Palermo Paolo Borsellino - facebook.com facebook

“Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema morale: la gente mi moriva attorno” Il 19 gennaio 1940, a Palermo, nasce Paolo Borsellino x.com

