NASCAR Blaney e Ford tornano al successo a Phoenix

Ryan Blaney, Ford ed il Team Penske tornano a festeggiare nella NASCAR Cup Series a Phoenix. Il #12 dello schieramento trionfa per la seconda volta in carriera in Arizona, la 18ma in carriera davanti alla Toyota #20 di Christopher Bell. Il Team Penske trionfa nel weekend in cui ha celebrato il proprio 60mo anniversario. Due pole e due successi ad Avondale in pochi giorni per Roger Penske, a segno in NASCAR a poche ore dal risultato di Josef Newgarden in NTT IndyCar Series. Joey Logano #22 ha ceduto la leadership a Ryan Blaney #12 nel corso della Stage 1, l'ex campione ha meritatamente firmato il primo 'traguardo volante' della giornata gestendo alla perfezione l'intero schieramento.