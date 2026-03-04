la indycar incontra la nascar a phoenix

A Phoenix si svolge un evento tra la IndyCar e la NASCAR, con l’ovale che si prepara ad accogliere la NTT IndyCar Series dopo la prima gara a St. Petersburg in Florida. La pista è pronta per ospitare le competizioni di entrambe le categorie, creando un confronto tra le due serie automobilistiche su un tracciato ovale. La manifestazione si svolge senza incidenti o variazioni di programma.

Subito un ovale è pronto per accogliere la NTT IndyCar Series dopo l’avvincente prima tappa di St. Petersbuerg in Florida. Dalla ‘East Coast’ ci si sposta nel deserto dell’Arizona per il ritorno all’interno del Phoenix Raceway. La prima prova della IndyCar nel deserto di Avondale risale al 1964, successivamente la serie non ha gareggiato dal 2006 al 2015. Il ritorno è avvenuto nel 2016 prima di una nuova pausa iniziata dal 2019 ad oggi. Le ultime tre edizioni sono state vince in ordine da Scott Dixon, Simon Pagenaud e Josef Newgarden. Tante però le differenze dal 2019 a partire dal tracciato che è stato leggermente rivisto. La NASCAR, proprietaria dell’impianto, ha infatti eretto delle nuove tribune ed ha spostato la linea del traguardo che ora si trova in corrispondenza dell’ex ‘Turn 2’, la famosa ‘Dogleg’. 🔗 Leggi su Oasport.it

