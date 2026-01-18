NASCAR Ford presenta la nuova Mustang Dark Horse SC

Da oasport.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ford Racing ha annunciato a Michigan la presentazione della Mustang Dark Horse SC, nuova versione ad alte prestazioni prevista per la stagione 2026. Questa vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design rivisitato, pensato per gli appassionati di guida sportiva. La Mustang Dark Horse SC rappresenta un passo avanti nell’evoluzione del modello, mantenendo l’equilibrio tra performance e affidabilità.

Ford Racing ha annunciato in Michigan in occasione della presentazione della stagione 2026 la nuovissima Mustang Dark Horse SC. La vettura, mostrata per la prima volta al pubblico, debutterà nella NASCAR Cup Series nel 2027 come confermato dal responsabile corse del brand Mark Rushbrook. I piloti NASCAR Chris Buescher, Joey Logano e Zane Smith erano presenti all’annuncio insieme a Ryan Blaney che ha guidato l’auto davanti ai vari ospiti. Si tratta del primo aggiornamento in termini di stock car per Ford Racing dal 2024, anno del debutto della Mustang Dark Horse. Ford dovrà sottoporre la carrozzeria alla NASCAR per l’approvazione finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

nascar ford presenta la nuova mustang dark horse sc

© Oasport.it - NASCAR, Ford presenta la nuova Mustang Dark Horse SC

Leggi anche: Ford Mustang Dark Horse SC, il bolide che alza l’asticella delle prestazioni

Leggi anche: Dark horse lancia la serie a fumetti di he man e i master of the universe nel 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ford Mustang: la nuova Dark Horse SC è già un’icona.

nascar ford presenta nuovaNASCAR, Ford presenta la nuova Mustang Dark Horse SC - Ford Racing ha annunciato in Michigan in occasione della presentazione della stagione 2026 la nuovissima Mustang Dark Horse SC. oasport.it

nascar ford presenta nuovaFord Bronco RTR si presenta: nata per affrontare le sfide del deserto - Con questo modello, la casa automobilistica punta a voler offrire prestazioni simili alla Raptor nella guida nel deserto, con un tocco di stile in più e soprattutto ... hdmotori.it

nascar ford presenta nuovaNASCAR | Weekly News – #37 - Terzo appuntamento con le notizie invernali dal mondo della NASCAR. p300.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.