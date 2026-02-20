Tre aggressioni al Carnevale di Muggia | ecco gli interventi della polizia

Durante il Carnevale di Muggia, tre aggressioni hanno richiesto l'intervento della polizia, causando ferite come un naso rotto e contusioni. Le risse sono scaturite da motivi banali tra alcuni partecipanti, che si sono scagliati l’uno contro l’altro in momenti diversi della festa. Gli agenti sono intervenuti rapidamente per calmare le persone coinvolte e garantire la sicurezza di tutti. Rispetto all’anno scorso, il numero di incidenti è diminuito, offrendo un quadro più tranquillo delle celebrazioni. La polizia continuerà a monitorare le prossime giornate di festa.

Sono avvenute in via Tonello, piazzale Caliterna e via Signolo. In un caso, a un uomo è stato rotto il setto nasale. Numeri nettamente inferiori a quelli dell’anno scorso e definiti “molto positivi” dal sindaco Polidori Il primo è avvenuto nella tarda serata di domenica 15 febbraio per un’aggressione in via Signolo, in cui un gruppo di ragazzi ha rotto il setto nasale a un uomo residente a Trieste. I giovani aggressori si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nella tarda serata di martedì 17 febbraio, in piazzale Caliterna, è stato aggredito un ragazzo residente a Muggia, colpito al volto da due suoi conoscenti che poi si sono dati alla fuga.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Carnevale: cambi al vertice e gemellaggio con Muggia: ecco le novità Leggi anche: Risse ripetute: violenza al circolo. Dopo gli interventi della polizia la Questura sospende l’attività Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale di Muggia: tre aggressioni, quattro denunce e 9 ricoveri per abuso di alcol; ? La festa di Carnevale macchiata dal sangue: tre ragazzini pestati dal branco; Accoltellato a Rialto durante una lite, ragazzo all'ospedale; Carnevale di Muggia, il bilancio delle Forze dell'Ordine tra aggressioni, droga e guida in stato di ebbrezza. Tre aggressioni al Carnevale di Muggia: ecco gli interventi della poliziaSono avvenute in via Tonello, piazzale Caliterna e via Signolo. In un caso, a un uomo è stato rotto il setto nasale. Numeri nettamente inferiori a quelli dell’anno scorso e definiti molto positivi d ... triesteprima.it Un coltello, poco più di 20 grammi di droga e quattro denunce al Carnevale di MuggiaIl bilancio degli interventi eseguiti da carabinieri e finanza. Dieci le segnalazioni per detenzione di stupefacenti, tre i denunciati per guida in stato di ebbrezza. Una ventina le multe emesse dai f ... triesteprima.it DUE RAPINE IN TRE GIORNI: GIOVANE TUNISINO ARRESTATO PER AGGRESSIONI A DUE DONNE ANZIANE VIGEVANO – Arrestato un giovane tunisino di 21 anni, ritenuto responsabile di due rapine in tre giorni ai danni di donne anziane. Il 12 febbraio - facebook.com facebook