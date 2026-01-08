Le cause di decesso tra le persone senza dimora evidenziano una condizione di vulnerabilità, influenzata da fattori personali, sociali e ambientali. Questo fenomeno, una volta concentrato nelle grandi città, coinvolge ora anche i piccoli Comuni, sottolineando l’importanza di interventi mirati e di una maggiore attenzione alle situazioni di fragilità nel territorio nazionale.

"Le cause dei decessi tra le persone senza dimora riflettono una condizione di estrema vulnerabilità, in cui fattori personali, sociali e ambientali si intrecciano aggravando situazioni spesso già precarie". Lo sottolinea Alessandro Carta, presidente di fio.PSD ets. Il monitoraggio che viene condotto, ormai, dal 2020, restituisce, quest’anno, un quadro chiaro e profondamente allarmante: la morte delle persone senza dimora in Italia non è un evento eccezionale né circoscritto a specifiche emergenze stagionali, ma un fenomeno strutturale, continuo e diffuso su tutto il territorio. Il monitoraggio conferma che si muore in ogni periodo dell’anno, non solo durante le emergenze climatiche, e che le persone coinvolte sono spesso lontane dai servizi, difficili da intercettare e immerse in contesti di grave marginalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dalle grandi città ai piccoli Comuni. Non è più un fenomeno da metropoli

