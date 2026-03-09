A Napoli, ventitré strade della zona ovest sono state individuate per interventi di riqualificazione in vista dell’America’s Cup di vela del 2027. I lavori interesseranno diverse vie, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e le condizioni delle aree interessate. La scelta delle strade coinvolte è stata comunicata ufficialmente e riguarda interventi di sistemazione e valorizzazione del territorio.

Ventitré strade ricadenti nella zona ovest di Napoli saranno oggetto di interventi di riqualificazione in vista dell’America’s Cup di vela, che si svolgerà in città nel 2027. È quanto previsto nell’ambito di un accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, il sindaco Gaetano Manfredi, e il Comune di Napoli, per la riqualificazione e manutenzione di alcune strade cittadine ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 10, funzionali allo svolgimento dell’evento sportivo. Lo schema di accordo è stato approvato lo scorso 27 febbraio dalla Giunta comunale partenopea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

America’s Cup 2027 a Napoli, quali team parteciperannoAlla 38esima edizione parteciperanno sicuramente cinque team, tra cui i defender di New Zealand e l’italiana Luna Rossa.

Quando si disputa la America’s Cup? Attesa per le date: gennaio fitto di scadenze. E Napoli diventa Capitale EuropeaIl nuovo anno è ormai alle porte e regalerà un gradito riconoscimento a Napoli, che nel 2026 sarà la Capitale Europea dello Sport.

Napoli. America’s cup, con i lavori il tradimento di Bagnoli

Contenuti utili per approfondire Napoli si rifà il look per l'America's....

Temi più discussi: Napoli si rifà il look per l'America's Cup: quali sono le 23 strade che saranno riqualificate; L'America's Cup di vela a Napoli è un caso: proteste a Bagnoli; Rosa Feola al teatro San Carlo di Napoli: Lucia di Lammermoor? Romantica, non pazza; Napoli, immagine e tempo in dialogo nelle opere di Barry e Rubsamen alla Galleria Artiaco.

Napoli, il Maradona si rifà il look: addio pista, riapre il 3° anello ed Europei... tutte le novitàCi sono notevoli passi avanti nella questione stadio a Napoli. Il progetto di restyling del Maradona entra nella fase decisiva: l’obiettivo, ormai sempre più concreto, è quello di trasformare lo ... calciomercato.com

Il Napoli aveva fatto dei sondaggi per Goretzka, ma ad oggi ha deciso di non procedere (Romano)Fabrizio Romano svela un retroscena legato all'interesse del Napoli per Goretzka del Bayern. Interesse, ad oggi, rimasto tale. ilnapolista.it

Francesco Emilio Borrelli. . "La mia scelta di restare a vivere a Napoli e chi sono i veri responsabili dello sputtanapoli". Dal podcast Arteintalk - facebook.com facebook