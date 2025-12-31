Quando si disputa la America’s Cup? Attesa per le date | gennaio fitto di scadenze E Napoli diventa Capitale Europea

La America's Cup si disputa solitamente nei mesi estivi, con le date specifiche che variano di anno in anno. Per il 2024, le regate sono previste tra luglio e agosto. Nel frattempo, Napoli si prepara a ricevere un importante riconoscimento, diventando Capitale Europea dello Sport nel 2026, contribuendo a rafforzare il suo ruolo come centro di eventi e iniziative sportive di rilievo internazionale.

Il nuovo anno è ormai alle porte e regalerà un gradito riconoscimento a Napoli, che nel 2026 sarà la Capitale Europea dello Sport. Un attestato significativo per il capoluogo campano, dove fervono già i preparativi in vista della America’s Cup 2027: è vero che manca ancora un anno e mezzo alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, ma la caratura dell’evento è decisamente importante e serve del tempo alla macchina organizzativa per farsi trovare pronti. La massima manifestazione velica si terrà nell’estate del 2027: occorrerà attendere il 21 gennaio 2026 per conoscere nel dettaglio quali saranno le date precise della Coppa America, che per la prima volta nella storia si svolgerà alle nostre latitudini e che si preannuncia decisamente pirotecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

