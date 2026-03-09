Napoli ritrova Anguissa e De Bruyne | Conte adesso può finalmente sorridere Gazzetta

Nel campionato italiano, il Napoli ha visto il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne dopo settimane di assenza. Le loro presenze sono state rapide, ma sufficienti a cambiare il volto della squadra e a far tornare il sorriso a chi si occupa della gestione tecnica. La ripresa degli allenamenti congiunti ha segnato un passo importante per il gruppo, che ora attende con fiducia il prosieguo della stagione.

Pochi minuti, sufficienti per cancellare mesi di assenza. E forse per alimentare il rimpianto di ciò che poteva essere e che inevitabilmente non sarà. Però il passato è alle spalle, l’emergenza pure. Ora il Napoli può concentrarsi solo sul presente, con ritrovata fiducia. Riecco le stelle, gli uomini chiave, i giocatori insostituibili: col rientro di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, la caccia al posto in Champions si arricchisce di due protagonisti fondamentali. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: “Contro il Torino, Anguissa ha giocato per un tempo e la sola presenza in campo ha ridato ordine e serenità al Napoli. De Bruyne, invece, ha trovato spazio nel finale e il suo ingresso è stato accolto dall’ovazione del Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

