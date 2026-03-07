Napoli con il Torino segnano Alisson ed Elmas | i volti felici di un mercato a tinte miste

Il match tra Napoli e Torino si è concluso con i gol di Alisson Santos ed Eljif Elmas, entrambi sul tabellino dei marcatori. I due giocatori sono stati protagonisti della partita, mentre gli spalti e i protagonisti in campo hanno mostrato emozioni diverse. La partita si è svolta oggi, con entrambe le squadre che hanno messo in campo impegno e determinazione.

Napoli, 7 marzo 2026 - Sul tabellino dei marcatori ci sono finiti Alisson Santos ed Eljif Elmas, ma quella contro il Torino è stata in un certo senso anche la partita di André-Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, subentrati nella ripresa dopo mesi di assenza (e ben 52 partite saltate in due) nei quali sul pianeta Napoli è successo di tutto: una rivoluzione tattica, una Supercoppa Italiana vinta, un'eliminazione precoce e deludente dalla Champions League già nella fase campionato, un'altra dalla Coppa Italia solo passando dai rigori contro il Como e, a meno di clamorose rimonte sull'Inter capolista con ampio margine, la resa dalla lotta scudetto.