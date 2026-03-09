Napoli nasce l’infermiere dei cittadini nelle farmacie della IV Municipalità

A partire da marzo, le farmacie della IV Municipalità di Napoli diventano punti di assistenza sanitaria, offrendo servizi di infermieristica ai cittadini. Questa iniziativa coinvolge professionisti che forniscono cure di base e supporto sanitario direttamente nei quartieri. L’obiettivo è aumentare l’accesso alle prestazioni mediche senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere o ambulatoriali tradizionali.

Da marzo le farmacie della IV Municipalità di Napoli si trasformano in presidi di salute. Grazie all’avvio della “farmacia dei servizi”, la popolazione potrà contare su un infermiere a disposizione per prestazioni dirette e consulenze quotidiane, con un’attenzione particolare alla prevenzione e al supporto degli over 50. Tommaso De Vita, coordinatore delle strutture di riferimento, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Finalmente con l’introduzione della farmacia dei servizi si fa un grande passo in avanti per essere sempre più vicini ai cittadini e alla loro salute. Dall’inizio di marzo un infermiere sarà presente, offrendo prestazioni direttamente ai pazienti e soddisfacendo le loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

