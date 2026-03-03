Consiglio comunale a Bagnoli cittadini assediano la sede della municipalità per entrare

Oggi si è tenuto un Consiglio comunale a Bagnoli con la presenza della giunta, ma all'esterno della sede della X Municipalità si sono radunati numerosi cittadini che hanno cercato di entrare, creando tensioni. La situazione ha portato a un assedio alla sede, con le persone che si sono radunate intorno all’edificio nel tentativo di partecipare o assistere ai lavori. La polizia è presente sul posto per gestire la situazione.

Tensioni all'estero dell'aula della X Municipalità. Agente ferito, fermato un manifestante Tensioni all'esterno della sede della X Municipalità, dove è in corso il Consiglio comunale su Bagnoli alla presenza della giunta. I manifestanti hanno sfondato il cordone delle forze dell'ordine avvicinandosi a i cancelli di via Acate. I manifestanti, al grido "chi ha inquinato deve pagare" chiedono un confronto con le istituzioni. "Ci stanno impedendo di partecipare", protestano.