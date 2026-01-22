Napoli bocciato il taglio dei costi dei politici e dei consiglieri delle Municipalità | votano sì in 3

A Napoli, il progetto di riduzione del numero di consiglieri municipali da 30 a 24 è stato respinto, con tre voti favorevoli. La proposta di modifica allo statuto comunale non è passata, fermando così l’intenzione di contenere i costi della politica locale e mantenere l’attuale composizione del consiglio municipale. La decisione evidenzia la volontà di non procedere a cambiamenti in questo ambito.

Bocciata la modifica allo statuto del Comune di Napoli per ridurre i consiglieri municipali da 30 a 24. Hanno votato no sia maggioranza che opposizione. Tranne tre consiglieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Napoli, i verbali delle commissioni di Municipalità saranno pubblicati: svolta dopo l’inchiesta sui gettoni dei consiglieri

Leggi anche: Resta il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola: bocciato l’emendamento Pd in manovra 2026

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Reportage Elezioni Regionali - novembre 2025

Manovra 2026, confermato il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola. Bocciato l’emendamento PdÈ ufficiale: non ci saranno gli altri 15 milioni di fondi per il completamento della tratta della linea metropolitana Napoli-Afragola. La Commissione Bilancio del Senato ha bocciato gli emendamenti ... fanpage.it

Metro C, resta in manovra il taglio da 50 milioni di euro: bocciato l’emendamento del Pd. Meno soldi anche alle nuove tratte di Milano e NapoliAd oggi, dopo due mesi di trattative in cui ci avevano garantito che la situazione della metro era ok, non è ok neanche per niente, perché la tabella non ha un +50: la matematica non è un’opinione e ... blitzquotidiano.it

McTominay, niente 8! Dimarco più di Hojlund e Calhanoglu, bocciato Lautaro I voti di Inter-Napoli al fanta shorturl.at/kI0vj - facebook.com facebook

TMW - Napoli, Conte aspetta rinforzi, bocciati gli investimenti estivi da 60 milioni ift.tt/e3BPZhA x.com