Una donna di 27 anni a Napoli cercava borse di lusso online e si imbatte in una vetrina virtuale di un negozio vintage che propone articoli firmati. Dopo aver visionato le inserzioni, si rende conto che tra le borse ci sono anche esemplari di proprietà del suo fidanzato. La scoperta avviene tramite i social network, dove le immagini sono state pubblicate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Siamo a Napoli e una 27enne cerca delle borse griffate. Sui social viene colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage dove sono state messe in vendita delle borse firmate. La ragazza ne riconosce qualcuna, sono le sue. C’è subito un sospettato nella mente della giovane ed è il suo compagno. Lo contatta, gli dice di andare con lei al negozio ma lui si rifiuta. Ragazza, papà e fratello vanno nel negozio. Ad accoglierli il titolare che mostra loro le borse verosimilmente rubate lo scorso metà febbraio. Arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire la vicenda. Tra le ricevute di acquisto anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A sua insaputa fidanzato le vende borse di lusso, lei lo scopre sui social

Video intimo della fidanzata di 14 anni girato e diffuso a sua insaputa: indagato un quindicenneAvrebbe realizzato un video con la sua ragazza, a insaputa della stessa, per poi girarlo ad alcuni amici. Una storia di violenza digitale arriva da un paese del Brindisino. Protagonisti: un 15enne e ... bari.repubblica.it

Per due anni c’era un drone in volo ovunque lei andasse. Il ronzio la seguiva permanentemente. È così che una donna di Moggio Udinese si è accorta che l’ex fidanzato continuava a controllarne gli spostamenti e a fotografarla a sua insaputa, per poi condivid - facebook.com facebook