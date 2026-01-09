Verso Inter-Napoli Conte sorprende tutti | la notizia a due giorni dalla sfida

Da spazionapoli.it 9 gen 2026

A due giorni dal match tra Inter e Napoli, le rispettive squadre si preparano alla sfida di domenica sera alle 20:45. L’incontro, importante nel contesto della stagione, rappresenta un momento chiave per il proseguimento del campionato. Le strategie e le scelte dei tecnici potrebbero influenzare l’andamento delle prossime partite, rendendo questa sfida un appuntamento da seguire con attenzione.

Si avvicina il big match di Serie A tra Inter e Napoli. Le due squadre si preparano all’importante sfida di domenica sera dalle ore 20:45, sfida certamente non decisiva ma che può influire sul rendimento delle partite successive. La possibilità per il Napoli è di recuperare i punti persi dall’Inter nella scorsa giornata, per l’Inter la possibilità di ‘fuga’. Nel frattempo, Antonio Conte sceglie la via del silenzio e non parlerà nella conferenza di vigilia. Inter-Napoli, Conte non parlerà in conferenza stampa. Il Napoli annuncia che nella giornata di domani, 10 gennaio, giorno di vigilia della sfida tra Inter e Napoli, non ci sarà alcuna conferenza stampa di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

