A due giorni dal match tra Inter e Napoli, le rispettive squadre si preparano alla sfida di domenica sera alle 20:45. L’incontro, importante nel contesto della stagione, rappresenta un momento chiave per il proseguimento del campionato. Le strategie e le scelte dei tecnici potrebbero influenzare l’andamento delle prossime partite, rendendo questa sfida un appuntamento da seguire con attenzione.

Si avvicina il big match di Serie A tra Inter e Napoli. Le due squadre si preparano all’importante sfida di domenica sera dalle ore 20:45, sfida certamente non decisiva ma che può influire sul rendimento delle partite successive. La possibilità per il Napoli è di recuperare i punti persi dall’Inter nella scorsa giornata, per l’Inter la possibilità di ‘fuga’. Nel frattempo, Antonio Conte sceglie la via del silenzio e non parlerà nella conferenza di vigilia. Inter-Napoli, Conte non parlerà in conferenza stampa. Il Napoli annuncia che nella giornata di domani, 10 gennaio, giorno di vigilia della sfida tra Inter e Napoli, non ci sarà alcuna conferenza stampa di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Inter-Napoli, Conte sorprende tutti: la notizia a due giorni dalla sfida

Leggi anche: Atalanta, come sta la squadra di Palladino a due giorni dalla sfida contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Inter Napoli, sorride Chivu a due giorni dalla sfida Scudetto: arrivano buone notizie da Appiano Gentile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quanto è mancato David Neres contro il Verona: le sensazioni verso Inter-Napoli e le parole di Conte; Chivu il cinico, Conte maestro di Rubik: domenica Inter-Napoli vale mezzo scudetto; Verso Inter-Napoli: gli assenti di Chivu e Conte, chi recupera e chi no; Conte prepara il big match contro l'Inter: come stanno davvero Neres e Beukema.

Verso Inter-Napoli: da Akanji a Neres, Chivu e Conte preparano le proprie mosse - In caso di successo, i nerazzurri potrebbero mettere il turno e distanziare ulteriormente gli avversari diretti; se invece il Napoli riuscisse a stoppa ... eurosport.it