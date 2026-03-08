Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli ha rafforzato la sua posizione tra le prime quattro squadre in classifica. La squadra ha ottenuto il secondo successo di fila e ora avrà una settimana senza partite prima di affrontare il prossimo incontro programmato per sabato. Nel frattempo, il tecnico ha deciso di premiare alcuni giocatori con una decisione particolare.

Il Napoli ha battuto il Torino e consolidato la sua posizione fra le prime quattro in classifica. Si tratta del secondo successo consecutivo per gli azzurri, che ora saranno privi di impegni per un’intera settimana, essendo il prossimo match in programma sabato prossimo. Conte ha così premiato gli azzurri con una scelta particolare: tre giorni di riposo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, Antonio Conte avrebbe scelto di “premiare” il risultato positivo di venerdì sera contro il Torino con un weekend di relax. La squadra si rivedrà quindi a Castel Volturno direttamente martedì per iniziare la preparazione della gara contro il Lecce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte premia il Napoli: decisione particolare dopo il match contro il Torino

Giudice Sportivo Coppa Italia: multa per l’Atalanta dopo il match contro la Juventus! Il motivo della decisioneVlahovic Juve, apertura al rinnovo a queste cifre: Dusan ha assicurato una cosa al club.

Napoli, Conte recupera un big per il match contro il Como: prime buone notizie reparto infortunatiNel Napoli si procede con cautela dopo l’episodio di Marassi, concentrando l’attenzione sulle condizioni di McTominay e sulle scelte per la Coppa...

Approfondimenti e contenuti su Conte premia.

Temi più discussi: Napoli-Torino, chi ci sarà e chi no: le possibili scelte di Conte; Il Napoli trionfa sotto gli occhi di Sal Da Vinci. Conte ritrova Anguissa e De Bruyne, Maradona in festa; Da Conte a Sal Da Vinci, i film dei trionfi; Sorpresa Conte: premio alla squadra dopo Napoli-Torino, ecco cosa ha fatto.

Sorpresa Conte: premio alla squadra dopo Napoli-Torino, ecco cosa ha fattoUltime notizie calcio Napoli - Antonio Conte ha dato un premio alla squadra dopo la vittoria contro il Torino. Lo svela questa mattina il Corriere dello Sport che ha raccontato della decisione presa d ... msn.com

Conte dà un premio alla squadra dopo le due vittorie: ecco il gesto dopo Napoli-TorinoDopo le due vittorie consecutive, il Napoli si gode tre giorni di meritato riposo. La vittoria convincente sul Torino ha chiuso una settimana d'oro per gli azzurri, che sei giorni prima ... tuttonapoli.net

Globelife Hairfashion. . STEFANO CONTE di Monza è stato scelto ed eletto TOP HAIRSTYLIST 2026 dalla Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia. Un traguardo che premia la sua visione creativa e il suo stile distintivo nel mondo dell’hairstyling. Via Moriggi - facebook.com facebook