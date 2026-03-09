Napoli inseguimento a 200 km | arrestati due giovani

Due giovani di 20 e 19 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento a oltre 200 kmh nelle strade della provincia di Napoli. L'episodio è durato diversi chilometri prima che la polizia riuscisse a bloccare i veicoli. Durante la fuga, i due ragazzi hanno percorso strade principali e secondarie nel tentativo di sottrarsi all’alt. Le forze dell'ordine hanno confermato l’arresto al termine dell’operazione.

Un inseguimento a folle velocità tra diverse strade della provincia di Napoli si è concluso con l'arresto di due ragazzi di 20 e 19 anni. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano li hanno fermati con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, quando i militari hanno intimato l'alt a un'auto con targa polacca. Il conducente, però, non si è fermato e ha accelerato dando il via a una lunga fuga. L’auto ha imboccato l’Asse Mediano raggiungendo velocità che, secondo i militari, avrebbero toccato anche i 200 chilometri orari. L'inseguimento è proseguito tra i centri di Arzano e Casoria, dove i fuggitivi avrebbero tentato anche di speronare una pattuglia dei carabinieri che cercava di bloccarli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

