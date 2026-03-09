Giugliano inseguimento a 200 km h | arrestati due giovani

Due giovani di 20 e 19 anni sono stati arrestati a Giugliano in Campania dai carabinieri della sezione radiomobile dopo un inseguimento a oltre 200 kmh. Durante il fermo, i militari hanno trovato droga in loro possesso e hanno riferito che i due hanno opposto resistenza alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI), 9 MARZO 2026 – Due giovani napoletani di 20 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio quando i militari hanno intimato l'alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca. Il conducente non si è fermato dando il via a un lungo inseguimento. La vettura ha imboccato l'asse mediano raggiungendo velocità fino a 200 chilometri orari, per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria dove, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe tentato anche di speronare una pattuglia che cercava di bloccarne la fuga.