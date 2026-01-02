L’esibizione Sinner-Alcaraz in diretta su Sky Sport Tennis in streaming su NOW e in chiaro su SuperTennis
L’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si svolge a Seul, in Corea del Sud, e sarà trasmessa su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e in chiaro su SuperTennis. I due giocatori, tra i più importanti del circuito internazionale, si sfidano in una partita che anticipa la stagione agonistica. L'evento rappresenta un’opportunità per gli appassionati di seguire da vicino un duello tra due talenti di livello mondiale.
Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento su Sky Sport, in streaming su NOW e in diretta in chiaro su SuperTennis per un’esibizione prestagionale (Hyundai Card Super Match), in . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
