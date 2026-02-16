Mohamed Salah lascia il Liverpool perché ha deciso di trasferirsi altrove alla fine di questa stagione. L’attaccante egiziano ha comunicato la sua intenzione di cambiare squadra, dopo aver trascorso diversi anni nel club inglese. Salah ha già scelto la sua nuova destinazione, che potrebbe portarlo in un campionato diverso e più competitivo. La sua partenza segna una svolta importante sia per lui che per i Reds, che si preparano a salutare un giocatore chiave.

Mohamed Salah è pronto a salutare il Liverpool alla fine del campionato in corso con l’egiziano che è pronto a chiudere la sua lunga parentesi con i Reds. Colpo Salah in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Attaccante che ha fatto la storia del Liverpool e della recente Premier League, l’egiziano è pronto a cambiare maglia all’età di 34 anni. A giugno, l’ex Fiorentina e Roma compirà 34 anni e per lui si apriranno le porte di un nuovo campionato. Stando a quanto riportato da Teamtalk, Mohamed Salah appare sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, andando a firmare un contratto che lo renderà tra i calciatori più pagati al mondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il colpo dell’estate sarà Salah, già decisa la destinazione dell’egiziano

L'affare Tonali è solo rimandato, con possibilità di concretizzarsi in estate.

