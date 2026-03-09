A Napoli, Anguissa e De Bruyne sono pronti per la corsa alla Champions League sotto la guida di Conte. I due centrocampisti portano leadership, fisicità e qualità nel reparto mediano della squadra, che ora si presenta con maggiore fiducia dopo un periodo di difficoltà. La presenza di entrambi sul campo rappresenta un elemento chiave per le prossime gare della stagione.

Pochi minuti, sufficienti per cancellare mesi di assenza. E forse per alimentare il rimpianto di ciò che poteva essere e che inevitabilmente non sarà. Però il passato è alle spalle, l’emergenza pure. Ora il Napoli può concentrarsi solo sul presente, con ritrovata fiducia. Riecco le stelle, gli uomini chiave, i giocatori insostituibili: col rientro di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, la caccia al posto in Champions si arricchisce di due protagonisti fondamentali. Contro il Torino, Anguissa ha giocato per un tempo e la sola presenza in campo ha ridato ordine e serenità al Napoli. De Bruyne, invece, ha trovato spazio nel finale e il suo ingresso è stato accolto dall’ovazione del Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, due assi per la corsa Champions di Conte: Anguissa e De Bruyne sono pronti

