Infortunati Napoli Conte sorride | quali sono le condizioni di Anguissa e De Bruyne McTominay invece…I dettagli da Castel Volturno

A Castel Volturno il Napoli ha ripreso gli allenamenti e si sono diffuse le prime informazioni sugli infortunati. Anguissa e De Bruyne hanno svolto sedute di recupero, mentre McTominay si è allenato con il gruppo. Le condizioni dei giocatori sono ancora da valutare, ma al momento non ci sono annunci ufficiali che indicano peggioramenti o miglioramenti significativi.

Infermeria Napoli, il peggio sembra passato: De Bruyne, Anguissa e McTominay sono attesi in panchinaRepubblica: i tre pezzi novanta che sono quasi pronti per ritornare a disposizione.

Napoli, riecco De Bruyne: il ritorno a Castel Volturno e le ipotesi sul rientro in campoNapoli, 24 febbraio 2026 – Quasi come fosse un 'bacio d'addio', l'ultima immagine finora di Kevin De Bruyne in azzurro è stato il (contestatissimo)...

Infortuni Napoli, i lungodegenti De Bruyne ed Anguissa hanno recuperato: segnali incoraggianti anche da McTominayIl Napoli inizia a intravedere la luce dopo settimane complicate sul fronte infortuni. In vista della prossima sfida di campionato contro il Torino, ... dailynews24.it

