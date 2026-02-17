Decreto flussi arresti a Firenze | misure cautelari per favoreggiamento dell’immigrazione

La polizia di Firenze ha arrestato due persone per aver favorito l’immigrazione irregolare, legando le azioni a un giro di documenti falsi. La Procura ha emesso due ordini di custodia: uno in carcere e uno ai domiciliari, durante un’indagine avviata in seguito a un decreto flussi. Gli investigatori hanno scoperto che gli arresti sono collegati a un giro di falsificazione di permessi di soggiorno, che coinvolgeva anche alcuni agenzie di lavoro.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Due ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e una agli arresti domiciliari, sono state eseguite nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e condotta dalla polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, insieme all’Ispettorato del Lavoro dell’area metropolitana. I provvedimenti riguardano un cittadino del Bangladesh, gestore di attività commerciali a Firenze e residente tra il capoluogo toscano e Londra, e una cittadina italiana. Secondo quanto comunicato dalla Procura, agli indagati vengono contestate plurime condotte riconducibili ai reati di induzione nel falso ideologico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

