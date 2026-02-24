Accordo in arrivo tra Napoli Basket e Nick Marshall

Nick Marshall, giocatore in Australia, ha attirato l’attenzione del Napoli Basket per via delle sue prestazioni recenti. La squadra partenopea sta valutando un possibile trasferimento, motivata dal suo stile di gioco aggressivo e dalla capacità di segnare punti importanti. Il club ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, che potrebbe arrivare per rafforzare il roster. La trattativa si sviluppa in queste ore e potrebbe presto avere un esito positivo.

© Mondosport24.com - Accordo in arrivo tra Napoli Basket e Nick Marshall

Come riportato da Giuseppe Malaguti, il nome di Nick #Marshall semprerebbe essere nel radar del @basketnapoli: guardiaala, attualmente gioca in Australia con medie da 10 punti, 5 rimbalzi, 2 assist.@SportandoIT Napoli Basket sta valutando l’ingaggio di Nick Marshall, guardiaala proveniente dall’NBL australiana. Il profilo del giocatore, dotato di fisico prolungato e versatilità difensiva, viene considerato utile per la rotazione esterni, con potenzialità offensive in grado di ampliare le opzioni di gioco della squadra. Nick Marshall è una guardiaala di 198 centimetri, nato nel 1999 e originario di Adelaide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Napoli Basket, accordo raggiunto con Ed CroswellLa Guerri Napoli ha annunciato di aver concluso l’accordo con Ed Croswell. Napoli Basket, ufficiale il ritorno in azzurro di Leonardo Totè: i dettagli dell'accordoIl Napoli Basket annuncia il ritorno di Leonardo Totè, che si riunisce con il club dopo esperienze con Olimpia Milano. Argomenti correlati Mobilità, in arrivo sette nuove stazioni di ricarica 'fast' per veicoli elettrici; RENAULT GROUP PRENDE IL CONTROLLO DI FLEXIS IN DIRITTURA D’ARRIVO; Nvidia, mega accordo con Meta: milioni di processori IA in arrivo Da OraFinanza; Accordo strategico tra IRCCS Gemelli e IQVIA: Roma entra nell’élite mondiale della ricerca clinica. Dzeko-Schalke04 in dirittura d'arrivo. Prima ci sarà accordo tra calciatore e FiorentinaIl sorpasso dello Schalke 04 sul Paris FC per Edin Dzeko è praticamente definitivo. Il centravanti bosniaco saluterà la Fiorentina nei prossimi giorni, con le parti che sono al lavoro per risolvere il ... tuttomercatoweb.com Maurizio “Riccio” Ragazzi è stato uno dei volti simbolo del Napoli Basket tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Guardia-ala nata nel 1964 a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, a Napoli ha trovato la sua dimensione, formando un trio spettac - facebook.com facebook