Calciomercato Foggia arriva il rinforzo per la difesa | ufficiale l' ingaggio di Biasiol

Il Foggia ha annunciato l’arrivo di Biasiol, difensore che si unisce alla rosa per rafforzare il reparto arretrato. La trattativa è stata completata nelle ultime ore, dopo un’intensa negoziazione tra il club e il suo agente. Il giocatore, proveniente da una squadra di Serie C, ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni. Michele Pazienza, l’allenatore, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Biasiol. Ora il club si prepara alla prossima partita di campionato.
Soltanto poche ore fa il tecnico Michele Pazienza si era mostrato possibilista sul suo ingaggio, ma senza dare certezze. Detto fatto, Erico Biasiol è un nuovo calciatore rossonero. A darne l'annuncio, la società rossonera, con la quale il difensore croato si è legato con un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Rijeka il 9 maggio 1997, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Hnk Rijeka. Biasiol vanta una notevole esperienza in serie D e in serie C. Nella quarta serie ha vestito le maglie di Forlì e Giugliano, con cui ha vinto un campionato, per poi esordire tra i professionisti nella stagione 202223, prima di approdare al Picerno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
