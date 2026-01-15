Napoli-Lucca via libera alla cessione? Occhio alle novità può cambiare tutto!

Sul fronte Napoli-Lucca, si valutano le possibilità di cessione e le ultime novità potrebbero influenzare la situazione. Gli aggiornamenti sul calciomercato sono continui e, in questo momento, le restrizioni e le politiche di saldo zero hanno limitato le operazioni di mercato a gennaio. È un periodo delicato, in cui ogni dettaglio può cambiare il corso delle trattative e delle decisioni future.

Arrivano aggiornamenti continui sul fronte calciomercato per il Napoli. Sono ore cruciali per gli azzurri, le restrizioni e il mercato a saldo zero hanno frenato eventuali acquisti agli inizi di gennaio o comunque nei primi giorni di mercato. Ora sono necessarie delle cessioni per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Conte. Lorenzo Lucca è il principale indiziato: Besiktas in pressing. Uscite Napoli, Lucca prepare le valigie: lo scenario. Servono cessioni agli azzurri per sbloccare il mercato a saldo zero, e portare nuovi rinforzi alla corte dell’allenatore salentino. En-Nesyri è il nome del momento, e il Napoli fa sul serio per l’attaccante marocchino: l’uscita di Lucca può sbloccare tutto per i partenopei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

