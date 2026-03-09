A Napoli si sta per iniziare la celebrazione degli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. La città ha annunciato il lancio di Marzo Donna 2026, una rassegna che coinvolgerà diverse zone e iniziative per ricordare questo importante anniversario. L'evento si svolge nel contesto di una riflessione più ampia sui diritti civili e le conquiste femminili.

La città di Napoli si prepara a celebrare un traguardo storico: gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, con il lancio della rassegna diffusa Marzo Donna 2026. Il Comune ha attivato un calendario partecipato che vede coinvolti scuole, associazioni e professioniste per promuovere parità e contrasto alla violenza di genere. La data odierna è lunedì 9 marzo 2026, momento in cui il programma viene ufficialmente presentato al pubblico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi assessorati e la Consulta delle Elette, intrecciando cultura, formazione, salute e cittadinanza attiva. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il contributo femminile alla vita civile ed economica della metropoli campana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli: 80 anni di voto, al via Marzo Donna 2026

