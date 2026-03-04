8 Marzo 2026 | 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genere

L’8 marzo 2026 segna gli 80 anni dal primo voto delle donne italiane, avvenuto il 10 marzo 1946 durante le elezioni amministrative in alcuni comuni. In questa giornata, si ricorda questa tappa storica, mentre in Abruzzo la parità di genere nel mondo politico e sociale resta ancora un obiettivo da raggiungere. La ricorrenza si concentra sul significato di questo anniversario e sulla situazione attuale nella regione.

L'8 marzo coincide quest'anno con un anniversario speciale: ottant'anni dal primo voto delle donne italiane. Nonostante i progressi sociali, economici e politici, le donne continuano a fronteggiare disuguaglianze nel lavoro, nella famiglia, nella sicurezza e nelle pensioni. I dati nazionali e quelli specifici dell'Abruzzo mostrano chiaramente come la parità di genere sia ancora lontana dall'essere pienamente realizzata L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, quest'anno coincide con un anniversario di particolare rilievo: gli 80 anni dal primo voto delle donne italiane, espresso il 10 marzo 1946 in occasione delle amministrative che si svolsero in alcuni comuni.

