La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna di Naike Rivelli per diffamazione nei confronti di Barbara D’Urso. La decisione riguarda alcuni video pubblicati sui social media in cui Rivelli aveva rivolto commenti ritenuti diffamatori alla conduttrice. La vicenda legale si è conclusa con questa sentenza definitiva. La notizia è stata riportata da Novella 2000.

La Corte d’Appello di Torino conferma la responsabilità penale per i video social contro la conduttrice D’Urso La vicenda legale. La vicenda legale che vede contrapposte Naike Rivelli e Barbara D’Urso ha raggiunto un nuovo punto fermo giudiziario. La Corte d’Appello di Torino, nella giornata del 6 marzo 2026, ha confermato la condanna per diffamazione a carico della figlia di Ornella Muti. La sentenza ribadisce quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, validando le accuse mosse dalla conduttrice televisiva in merito a contenuti ritenuti gravemente lesivi della sua dignità professionale e personale. Il contenzioso affonda le radici in alcuni contenuti multimediali pubblicati dalla Rivelli su Instagram nel 2019. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Naike Rivelli condannata per diffamazione contro Barbara D’Urso

