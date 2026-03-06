Naike Rivelli condannata per diffamazione ai danni di Barbara d’Urso

Naike Rivelli è stata condannata per diffamazione nei confronti di Barbara d'Urso. Nel 2019, Rivelli aveva pubblicato dei video in cui criticava la conduttrice, accusandola di favoritisimi personali. La causa legale si è conclusa con la vittoria di Barbara d'Urso e la condanna di Rivelli. La sentenza è stata resa nota recentemente.

Barbara d'Urso ha vinto la causa contro Naike Rivelli che nel 2019 aveva pubblicato dei video nei quali contestava la conduttrice accusandola di "favoritismi personali" Naike Rivelli è stata spesso ospite dei salotti di Barbara d'Urso. Amicizia e rapporto lavorativo: questo c'era tra di loro fino a poco tempo fa, poi però la figlia di Ornella Muti ha mosso critiche pesanti, tramite social, alla conduttrice, tanto da portare quest'ultima a denunciarla. Secondo l'accusa, i video pubblicati da Rivelli alludevano a presunti favoritismi personali dietro il successo lavorativo della conduttrice. Secondo quanto riportato dal Giornale, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna per diffamazione a carico di Naike Rivelli nei confronti di Barbara d'Urso.