Ryan Wedding arrestato dall' Fbi dalle Olimpiadi al narcotraffico | c' era una taglia da 15 milioni di dollari

Ryan Wedding, ex atleta olimpico, è stato arrestato dall'Fbi con l'accusa di coinvolgimento nel narcotraffico. La sua vicenda ha suscitato particolare attenzione, considerando il suo passato nello sport e l'importante taglia di 15 milioni di dollari messa sulla sua testa. L'indagine evidenzia come anche figure pubbliche possano trovarsi coinvolte in attività illegali, portando alla luce un caso che unisce sport, criminalità e giustizia.

È stato arrestato dall’FBI Ryan Wedding, 44enne narcotrafficante di origine canadese. Era uno dei dieci super ricercati e su di lui c’era una taglia di 15 milioni di dollari. Nel 2002 aveva partecipato alle Olimpiadi di Salt Lake City nella squadra di snowboard del Canada. Soprannominato El Jefe, aveva creato una rete tra Stati Uniti e Messico per l’importazione di cocaina. Chi è Ryan Wedding Prima di diventare El Jefe, Ryan Wedding risultava essere un atleta proveniente da una “buona famiglia”, dedito allo studio e allo sport. A 15 anni vinse la sua prima gara e diventò un nazionale del Canada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

