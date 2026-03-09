Musica e devozione | in tantissimi alla Festa di Santa Maria

Domenica 8 marzo, a 661 metri di altitudine nel comune di Mandello del Lario, si è svolta la Festa di Santa Maria, attirando un grande numero di persone. La manifestazione ha registrato il tutto esaurito, con molti presenti che hanno partecipato tra musica e devozione. La giornata ha visto una partecipazione numerosa, confermando l’interesse per questa tradizione locale.

Il santuario eretto a 660 metri di altitudine, sopra la frazione di Olcio, ha ospitato la consueta kermesse di primavera impreziosita dalla messa di monsignor Zanotta e dal concerto del coro Concentus Mandelli A 661 metri di altitudine nel comune di Mandello del Lario, domenica 8 marzo la Festa di Santa Maria ha registrato il sold out di partecipazione. Un vero tripudio per l'evento che saluta la primavera nel contesto montano in cui è stato eretto il piccolo santuario risalente all'XI secolo. Una festa vissuta nella pace del circostante ambiente ai piedi della Grigna, affacciato a vista sul lago. La messa delle 10.30 al mattino... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

