Musica e devozione | in tantissimi alla Festa di Santa Maria

Da leccotoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 marzo, a 661 metri di altitudine nel comune di Mandello del Lario, si è svolta la Festa di Santa Maria, attirando un grande numero di persone. La manifestazione ha registrato il tutto esaurito, con molti presenti che hanno partecipato tra musica e devozione. La giornata ha visto una partecipazione numerosa, confermando l’interesse per questa tradizione locale.

Il santuario eretto a 660 metri di altitudine, sopra la frazione di Olcio, ha ospitato la consueta kermesse di primavera impreziosita dalla messa di monsignor Zanotta e dal concerto del coro Concentus Mandelli A 661 metri di altitudine nel comune di Mandello del Lario, domenica 8 marzo la Festa di Santa Maria ha registrato il sold out di partecipazione. Un vero tripudio per l'evento che saluta la primavera nel contesto montano in cui è stato eretto il piccolo santuario risalente all'XI secolo. Una festa vissuta nella pace del circostante ambiente ai piedi della Grigna, affacciato a vista sul lago. La messa delle 10.30 al mattino... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

milano/musica alla chiesa santa maria alla fonte “spicchi di barocco” brani di dietrich buxtehude, claudio monteverdi e altri autori ensemble ‘la barca del ‘700’ con la partecipazione di coro cantosospeso e coro didoneNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.

Appuntamento in musica a Santa Maria di Colle con il coro "Senti qua"Nuovo appuntamento per il programma di eventi musicali natalizi dell'associazione Filosof.

Aggiornamenti e notizie su Musica e devozione in tantissimi alla...

Temi più discussi: San Giuseppe a Santa Croce Camerina, la festa del patrono sta per iniziare; Sant’Ubaldo, Gubbio rinnova la memoria della canonizzazione; 30 anni di musica e passione: la Banda Santa Cecilia inaugura la sua mostra fotografica a Molfetta il 7 marzo; Torna la Festa di San Giuseppe a Valguarnera: devozione e solidarietà.

festa di santa musica e devozione inMusica e devozione: in tantissimi alla Festa di Santa MariaIl santuario eretto a 660 metri di altitudine, sopra la frazione di Olcio, ha ospitato la consueta kermesse di primavera impreziosita dalla messa di monsignor Zanotta e dal concerto del coro Concentus ... leccotoday.it

È festa grande a Umbertide. Tra devozione, fede e folklore. Spazio alle fiere di settembreÈ la festa di Umbertide, da secoli identitaria e sentitissima, vissuta tra devozione alla Madonna, fede e folklore. Domani la memoria liturgica della Natività di Maria si svolgerà come da tradizione ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.