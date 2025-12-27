Nuovo appuntamento per il programma di eventi musicali natalizi dell'associazione Filosof.Amo.Sabato 27 dicembre, alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria di Colle, si esibirà il coro “Senti qua”, diretto da Michela Seppoloni e con Maurizio Vignaroli all'organo.Il programma prevede un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Concerti con Soli, Orchestra e Coro del Conservatorio “L. Cherubini” in collaborazione con Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Opera di Santa Maria del Fiore

Leggi anche: Duo d'eccezione per il concerto di Filosofi...Amo: Francesco Varone e Luca Rondini a Santa Maria di Colle

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Natale, domani ultimo concerto di “Chiese in musica” a Santa Maria della Cella e primo doppio appuntamento con le visite straordinarie nel cimitero monumentale di Staglieno; Appuntamento in musica a Santa Maria di Colle con il coro Senti qua; Domani ultimo concerto di “Chiese in Musica” a Santa Maria della Cella e prime visite straordinarie a Staglieno; Jazz e giochi di luce: il concerto di Natale alla chiesa di Santa Maria di Betlem.

Appuntamento in musica a Santa Maria di Colle con il coro "Senti qua" - Sabato 27 dicembre, alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria di Colle, si esibirà il coro “Senti qua”, diretto da Michela Seppoloni e con Maurizio Vignaroli all'organo. perugiatoday.it