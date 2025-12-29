L' ordinanza del Comune | botti vietati in tutto il territorio e niente vetro nei luoghi delle feste

In vista delle festività di fine anno, il Comune di Verucchio ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di botti su tutto il territorio e l’introduzione di vetro nelle aree delle celebrazioni, dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026. La misura, firmata dalla sindaca Lara Gobbi, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante gli eventi di fine anno.

In occasione degli eventi in programma tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, la sindaca di Verucchio Lara Gobbi ha firmato l'ordinanza n. 932025 che introduce una serie di divieti temporanei finalizzati a garantire sicurezza, decoro urbano e tutela delle persone e degli animali.

