L' ordinanza del Comune | botti vietati in tutto il territorio e niente vetro nei luoghi delle feste
In vista delle festività di fine anno, il Comune di Verucchio ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di botti su tutto il territorio e l’introduzione di vetro nelle aree delle celebrazioni, dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026. La misura, firmata dalla sindaca Lara Gobbi, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante gli eventi di fine anno.
In occasione degli eventi in programma tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, la sindaca di Verucchio Lara Gobbi ha firmato l’ordinanza n. 932025 che introduce una serie di divieti temporanei finalizzati a garantire sicurezza, decoro urbano e tutela delle persone e degli animali.Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Botti e petardi vietati a Capodanno: l'ordinanza del Comune di Cisterna
Leggi anche: Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: "botti" vietati per tutto il periodo delle feste
Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: botti vietati per tutto il periodo delle feste; Botti e mortaretti vietati, c’è l’ordinanza sulla sicurezza; Capodanno a Treviso: botti e petardi vietati per una settimana; Il Tar sospende l’ordinanza antibotti del Comune di Genova.
FOGGIA BOTTI Foggia. Stop ai botti: divieti fino al 7 gennaio 2026. Sarà rispettata? - Il provvedimento vieta lo scoppio di artifici pirotecnici in luoghi pubblici e privati da cui possano essere interessate aree pubbliche ... statoquotidiano.it
Divieto botti a Marsala: fuochi e petardi vietati dal 30 dicembre al 3 gennaio 2026 - Ordinanza del sindaco Massimo Grillo: divieto assoluto di fuochi d’artificio, mortaretti e petardi in tutta Marsala, anche in aree private ... marsalalive.it
Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: "botti" vietati per tutto il periodo delle feste - Bandito l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti, anche se di libera vendita dalle 20 del 24 dicembre alle 20 del 7 gennaio ... ilpiacenza.it
Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha emesso l'ordinanza relativa al divieto di scoppi di petardi, in vigore dal 24 dicembre al 7 gennaio - facebook.com facebook
ATTENZIONE: Il Comune di Cotignola emanerà un’ordinanza di evacuazione totale per chi abita entro 300 metri dal fiume Senio. Chi abita entro 1 km dal fiume: spostarsi al primo piano e tenersi pronti. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.