Hai i muscoli? Il tuo cervello è più ‘giovane’ | lo studio

Avere muscoli forti non significa trascurare il cervello. Uno studio presentato a Chicago alla Radiological Society of North America dimostra che l’attività fisica e la massa muscolare sono associati a un cervello più giovane e in salute, sfatando il mito di un rapporto esclusivamente muscolare. Una scoperta che invita a considerare il benessere fisico e mentale come un equilibrio fondamentale per una vita attiva e longeva.

(Adnkronos) – Tutto muscoli e niente cervello? Niente di più falso, almeno in base ad uno studio condotto su 1200 uomini e donne di mezza età e appena presentato a Chicago nel meeting annuale della Radiological Society of North America. La ricerca ha offerto una nuova chiave di lettura nell'analisi del rapporto tra collegamento tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: In ricordo di Laerte, borsa di studio nel nome del giovane tartuchino Leggi anche: L’eccesso di CO2 danneggia anche il nostro cervello. Ecco lo studio che ho presentato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hai i muscoli? Il tuo cervello è più 'giovane': lo studio - Come evidenzia il Washington Post, non è certo rivoluzionario affermare che l'esercizio fisico abbia effetti positivi sul cervello. adnkronos.com

Hai grasso addominale nascosto? Potrebbe influenzare il tuo cervello più di quanto pensi - La scienza continua a ripeterci che corpo e cervello non viaggiano su binari diversi, anche se spesso tendiamo a raccontarcela così. greenme.it

Allenarsi può avere effetti benefici non solo per il corpo, ma anche per la mente. Cerchiamo di capire perché - "Tutto muscoli e niente cervello" è un modo comune per descrivere qualcuno di poco acume. gazzetta.it

MUSCOLI O CERVELLO - Dischi Volanti shorts

Leggere nel pensiero motorio: decodificati i gesti immaginati dal cervello. Un innovativo metodo sviluppato all’Università Statale di Milano permette di decodificare l’immaginazione delle azioni non direttamente dal cervello, ma dai muscoli x.com

Il cervello e i muscoli. Il futuro nasce dall’unione tra intelligenza artificiale e Quantum. L’AI è il cervello. Il Quantum è il muscolo. Il Quantum, in alcuni ambiti, ha già superato i limiti dell’AI ed è una grande opportunità per l’Italia: costa meno e si fonda su ciò ch - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.