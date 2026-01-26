crotone iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Crotone, proseguendo senza interruzioni in diverse zone della città. L’intervento, promosso dal Sindaco Vincenzo Voce e dall’assessore competente, mira a migliorare gli spazi pubblici e a valorizzare il patrimonio cittadino. L’opera si inserisce nel progetto di sviluppo urbano, con attenzione alla qualità degli ambienti e alla vivibilità del territorio.

Senza interruzione prosieguono i lavori di riqualificazione in alcune zone della Città. Un impegno che il Sindaco Vincenzo Voce, unitamente con l’assessore con delega al settore, ha voluto e messo in essere. Al via i lavori di riqualificazione del lungomare nel tratto compreso tra viale Gramsci e il cimitero cittadino, un intervento strategico inserito tra i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, ambientale e sociale dell’area. Il progetto prevede una rivisitazione del lungomare attraverso il potenziamento del verde, l’integrazione di nuovi arredi urbani e la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici, rendendoli più accessibili, sostenibili e fruibili da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

