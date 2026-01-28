Via alla cantierizzazione di corso Garibaldi iniziati i lavori di riqualificazione

Questa mattina ad Ancona sono partiti i lavori di riqualificazione di corso Garibaldi. Nonostante la pioggia, gli operai hanno iniziato a sistemare l’area, con macchinari in azione lungo la strada. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane per migliorare la viabilità e l’aspetto del quartiere.

ANCONA – Nonostante la pioggia è iniziata questa mattina, mercoledì 28 gennaio 2026, la cantierizzazione di corso Garibaldi. Si tratta del primo step per la riqualificazione del percorso pedonale più importante della città che, un passo dopo l’altro, vedrà cambiare la propria illuminazione e comparire alberi e tante panchine. Senigallia protagonista a "The Voice Kids" con il 13enne Gabriele Lanciotti, che entra nella squadra di Clementino e Rocco Hunt Arriva la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health" .🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Corso Garibaldi Via alla cantierizzazione di corso Garibaldi, imminente l'inizio dei lavori di riqualificazione Questa mattina ad Ancona sono partiti i lavori di riqualificazione di corso Garibaldi. Crotone iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Crotone, proseguendo senza interruzioni in diverse zone della città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Corso Garibaldi Argomenti discussi: RIPRISTINO DELLA SP 9 CESENA–SOGLIANO: AL VIA I LAVORI. CANTIERE DA 3,9 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA; Sopralluogo del Sindaco Panieri al cantiere sul Canale dei Molini all'incrocio fra via Mentana e via Selice; Allestita l'area di cantiere sul quarto isolato di via Manzoni e primo isolato aperto al passaggio dei pedoni nella fascia centrale; Centro produzione Rai al Portello, via al cantiere: 28 mesi di lavori per il progetto da 120 milioni. Al via da lunedì 26 i lavori della biblioteca comunale Aldo Manuzio di LatinaLATINA – Prenderanno il via lunedì 26 gennaio le operazioni di cantierizzazione e, contestualmente, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina. radioluna.it Al via la cantierizzazione per la pedonalizzazione e il recupero di Palazzo Carcano (cantiere da 912 giorni). Il Comune scrive ai vertici della Giustizia: "Mantenuta la promessa... Guarda le foto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.