Vanessa Sferragatta muore a 36 anni in un incidente sull' Appia

La sera del 15 dicembre, alla periferia di Latina, si è verificato un grave incidente sull'Appia che ha coinvolto Vanessa Sferragatta, una giovane di 36 anni. L'evento ha suscitato grande commozione nella comunità, lasciando un vuoto per la perdita prematura di una giovane vita.

