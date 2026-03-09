I lavori di adeguamento idraulico del torrente Mugnone sono in corso e stanno procedendo senza intoppi. Il letto del torrente si sta allargando e presto sarà completato il tunnel previsto. Si tratta di un intervento che mira a migliorare la sicurezza della città, con l’obiettivo di prevenire eventuali allagamenti e danni causati dalle piene. Le operazioni sono considerate ottimali e in linea con i programmi stabiliti.

Gli interventi di adeguamento idraulico del torrente Mugnone procedono "in modo ottimale" e rappresentano un’opera destinata a "migliorare la sicurezza di Firenze". Ne è sicuro il presidente della Regione Eugenio Giani, che ieri ha effettuato un sopralluogo in via Cosseria al cantiere delle opere di difesa del suolo realizzate da Rfi nell’ambito degli interventi compensativi collegati al passante dell’Alta velocità. Durante la visita Giani ha spiegato nel dettaglio gli effetti degli interventi sul torrente. "Il Mugnone – ha evidenziato – fino ad oggi aveva una portata di circa 150 metri cubi al secondo. Con questi lavori passeremo a oltre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugnone, il letto si allarga: "Av, presto il tunnel sarà finto"

