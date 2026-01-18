Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo la famiglia si allarga | presto in 4

Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti di Verissimo domenica 18 gennaio, in un’intervista di coppia. La coppia, nota nel mondo dello sport e del nuoto, ha condiviso con il pubblico alcuni aspetti della vita privata, tra cui l’attesa dell’arrivo del loro secondo figlio. L’intervista offrirà uno sguardo sincero sulla loro quotidianità e sui progetti futuri.

(Adnkronos) –Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo per un’intervista di coppia. I due stanno vivendo una grande emozione: la dolce attesa della seconda bambina. La storia tra la campionessa olimpica e l’allenatore è cominciata nel 2014, quando lui è diventato il suo preparatore atletico. Si sono innamorati poi nel 2019, mantenendo il segreto per circa tre anni. La coppia ha infatti ufficializzato la relazione solo nel 2021, in occasione dell’addio della campionessa al nuoto. Si sono sposati ad agosto del 2022 a Venezia e a gennaio del 2024 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Matilde. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

