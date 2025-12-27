Impianto Edison a Favazzina si allarga il fronte critico | presto un tavolo tecnico misto

27 dic 2025

Il comitato spontaneo per la difesa della Costa Viola continua la sua azione di contrasto al mega impianto idroelettrico che Edison vorrebbe realizzare tra Favazzina e pian di Melia. L'ultima partecipata assemblea organizzata dal comitato a Scilla ha informato dei nuovi sviluppi della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

