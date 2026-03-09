Mozzate non sbaglia | Mondovì battuta 3-0 e classifica cortissima vetta a soli due punti

La R&S Mozzate ha vinto 3-0 contro il VBC Mondovì al Pala Res, conquistando tre punti che la avvicinano alla vetta della classifica. La partita si è conclusa con una vittoria netta, portando la squadra a soli due punti di distanza dalla prima posizione. La classifica rimane molto compatta, con poche lunghezze tra le prime squadre del campionato.

Successo importante al Pala Res per la squadra di Luraghi: ora è quinta ma nel gruppo delle cinque squadre che si giocano il primato Vittoria importante per R&S Mozzate che supera 3-0 VBC Mondovì al Pala Res e conquista tre punti fondamentali nella corsa ai vertici del campionato. Il successo permette alla formazione comasca di salire al quinto posto con 37 punti, a sole due lunghezze dalla vetta di un girone particolarmente equilibrato, dove ben cinque squadre sono racchiuse in pochi punti. Determinanti le prestazioni offensive di Martignoni, autore di 17 punti, e Ferrario con 13. Bene anche Guzzetti in ricezione, mentre a muro si sono distinti Trovò, Palmarin e Marini. 🔗 Leggi su Quicomo.it

